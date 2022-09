UEFA adverte FC Porto por “ligeiro desvio” do fair-play financeiro

O FC Porto reagiu esta sexta-feira, em comunicado oficial, ao aviso feito pela UEFA, que volta a agitar o fantasma do fair-play financeiro após concluir que o clube português falhou “ligeiramente” o objectivo acordado, facto que justifica uma multa de 100 mil euros, sublinhado de forma mais musculada com a ameaça de exclusão das provas europeias para as quais se qualificar nas próximas três temporadas caso o resultado agregado dos anos financeiros de 2019, 2020, 2021 e 2022 desrespeite os requerimentos de break-even acordados por FC Porto e UEFA.

A nota publicada pelo FC Porto, a SAD portista garante que as metas estabelecidas foram superadas, facto de que dará conta “às instâncias competentes no próximo mês de Outubro”.

“A Futebol Clube do Porto, Futebol, SAD tomou conhecimento que o Comité de Controlo Financeiro da UEFA (CFCB) considerou terem sido “ligeiramente incumpridas” as condições do acordo (Settlement Agreement) estabelecido para o preenchimento das regras do fair play financeiro, tendo por base o período terminado na época 20/21”, refere o comunicado.

“Contudo, tendo em conta os bons resultados da época finda, a FC Porto, SAD congratula-se por poder informar que já conseguiu superar as metas estabelecidas pelo acordo, o que será formalmente transmitido às instâncias competentes no próximo mês de Outubro”, conclui o FC Porto.