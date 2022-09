“Não há guerra como esta”. Melo apoia cartaz colocado junto da entrada da Festa do Avante!

Líder do CDS esteve na iniciativa de afixação de um cartaz junto ao recinto da Festa do Avante .

O líder do CDS, Nuno Melo, juntou-se à iniciativa da Juventude Popular (JP) de colocar um cartaz que visa condenar a posição do PCP de “branqueamento da guerra” que resulta da invasão da Ucrânia pela Rússia. Com a frase “Não há guerra como esta”, numa alusão ao lema da organização “Não há festa como esta”, a imagem foi afixada junto da entrada do recinto da Festa do Avante!, na Quinta da Atalaia (Seixal). A rentrée dos comunistas arranca esta sexta-feira e termina no domingo.

Com um grafismo semelhante ao do cartaz da Festa do Avante, a imagem criada pela JP faz referência “como cabeças de cartaz” a nomes de cidades na Ucrânia – como Kharkiv, Bucha, Odessa e Mariupol – apontados como exemplos de “tortura, bombardeamentos de alvos civis e destruição de património cultural”.

Foto O cartaz foi colocado à entrada da festa comunista que arranca esta sexta-feira

“Se o PCP continua a relativizar a guerra, não condenando a invasão russa, nós fazemos questão de relembrar as consequências disso, à porta de sua casa. Os cidadãos russos vivem sob uma ditadura digital, por isso compreendemos que não saibam bem que existe uma guerra cheia de mortos, famílias desfeitas, cidades destruídas. Mas, em Portugal, vivemos em democracia e na era da literacia digital: aqui não há motivos para andarmos de olhos fechados, ignorantes quanto ao que se passa na Ucrânia”, afirma, em comunicado Francisco Camacho, líder da JP.

“Mesmo ao fim de seis meses, o PCP continua com a mesma postura diante a guerra. O nosso objectivo é que esteja sozinho nesse fanatismo cego”, acrescenta.