Um Doc’s Kingdom entre gestos e fragmentos, viagens e revoluções

A 18.ª edição do seminário imersivo de cinema documental decorre a partir desta quinta-feira em Arcos de Valdevez, com convidados internacionais e uma homenagem ao mestre Robert Flaherty.

Com o mês de Setembro, é também o Doc’s Kingdom que regressa – a edição 2022 do seminário imersivo de cinema documental organizado anualmente pela Apordoc em Arcos de Valdevez decorre a partir das 18h desta quinta-feira e prolonga-se até às 12h de terça, dia 6. O título genérico escolhido para este ano, Gestos e Fragmentos, inspira-se no filme homónimo que Alberto Seixas Santos (1936-2016) realizou entre 1981 e 1982 a partir de entrevistas com Eduardo Lourenço, Otelo Saraiva de Carvalho e Robert Kramer.