WhatsApp lança funcionalidade para fazer compras na Índia

O WhatsApp quer que as pessoas façam compras sem sair da app de mensagens, incluindo para escolher os produtos ou pagar. Esta segunda-feira, a plataforma da gigante online Meta (que também é dona do Instagram e do Facebook) anunciou uma parceria com o JioMart, um supermercado online do grupo indiano Reliance Industries, para implementar as compras na app.

Com o acordo, os utilizadores do WhatsApp na Índia podem enviar uma mensagem (por exemplo, “Olá”) para o chatbot do JioMart app para começar a comprar. O programa responde com um catálogo de produtos (dividido em categorias como “bebidas”, “lacticínios” ou “fruta frescas e vegetais"). O utilizador escolhe aquilo que quer, partilha a morada e paga via UPI (o sistema pagamentos móveis da Índia) sem nunca sair do WhatsApp.

“Estamos entusiasmados com o lançamento da nossa parceria”, partilhou o dono da Meta, Mark Zuckerberg, numa publicação no Facebook. “As mensagens para negócios são uma área onde se nota um verdadeiro momentum”, continuou. “Experiências com base em conversas, como esta, serão a maneira de empresas e pessoas interagirem nos próximos anos.”

A ambição de Zuckerberg é que o WhatsApp se transforme numa super-aplicação, como a WeChat, na China, que permite fazer compras de supermercado, obter bilhetes para concertos e até pagar a renda de casa. Segundo a plataforma de comércio electrónico Oberlo, 72% das compras online, em 2022, já acontecem através de dispositivos móveis.

Por ora, as novidades limitam-se aos serviços do JioMart. A Índia é um mercado promissor para testar a novidade visto que o país conta com cerca de 400 milhões de utilizadores e o WhatsApp é uma app gratuita que é compatível com a maioria dos smartphones.

Em Outubro de 2020, o WhatsApp já tinha apresentado um botão (com um ícone de uma loja) que permite a utilizadores do WhatsApp aceder aos catálogos de lojas, restaurantes e serviços com uma conta de WhatsApp. No entanto, as compras ainda eram feitas fora da app.