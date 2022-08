Jaime Gama sai da presidência da Fundação Francisco Manuel dos Santos e entra Gonçalo Saraiva Matias

Jaime Gama deixa o cargo ao fim de oito anos. Sucede-lhe Gonçalo Saraiva Matias, advogado de 43 anos, que foi director do Observatório das Migrações e secretário de Estado adjunto para a Modernização Administrativa do Governo de Pedro Passos Coelho.

Gonçalo Saraiva Matias será, a partir desta quinta-feira, dia 1 de Setembro, o presidente do Conselho de Administração da Fundação Francisco Manuel dos Santos. O actual presidente, Jaime Gama, deixa o cargo ao fim de oito anos.

O futuro de Jaime Gama passará pelo conselho de curadores da fundação. José Soares dos Santos, presidente desse órgão, tece-lhe rasgados elogios: “A Fundação é hoje uma verdadeira instituição independente ao serviço da democracia e da liberdade de Portugal e dos portugueses. Foi um grande privilégio contar com a visão, experiência e cultura do senhor dr. Jaime Gama”, diz, citado em comunicado.

Já Gonçalo Saraiva Matias, advogado de 43 anos, será o quarto presidente da história da Fundação. Sucede a Jaime Gama (que assumiu a presidência de 2016 a 2022), Nuno Garoupa (de 2014 a 2016) e António Barreto (2009 a 2014). Vai acumular a presidência com a direcção do centro de estudos da Fundação Francisco Manuel dos Santos que já coordena desde 2018.

O comunicado enviado às redacções destaca-lhe o “percurso notável​”​ dentro da instituição. Formado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa — onde concluiu todos os ciclos de estudos da licenciatura ao doutoramento —, Saraiva Matias já fazia parte do Conselho de Administração e Comissão Executiva da Fundação Francisco Manuel dos Santos há quatro anos. É também autor de um dos ensaios publicados pela Fundação, Migrações e Cidadania.

Sobre o novo desafio, afirma, citado em comunicado, que os anos que viveu “sob a liderança” de Jaime Gama “foram de uma enorme riqueza e aquisição de conhecimento” e refere o “sentido de responsabilidade” que chega com a presidência de uma instituição que admira e “cujo propósito é contribuir para um país mais informado e esclarecido”.

O seu percurso tem sido trilhado tanto na academia quanto fora dela. Há mais de 20 anos que é professor na Universidade Católica Portuguesa, chegando a vice-director da Faculdade de Direito e director da Católica Global School of Law — cargos que já não desempenha. Com um pé nos Estados Unidos, foi também investigador com uma bolsa Fullbright na Georgetown University Law School e professor convidado na Washington University em St. Louis.

O especialista em direito internacional público e das migrações e chegou a ser director do Observatório das Migrações durante cerca de um ano, entre 2014 e 2015. Ao longo dos anos, acumulou estes cargos com o de advogado e sócio na sociedade de advogados Saraiva Matias.

Na política, foi secretário de Estado adjunto para a Modernização Administrativa do Governo de Pedro Passos Coelho e assessor para os assuntos jurídicos e constitucionais da Casa Civil do Presidente da República, durante o mandato de Aníbal Cavaco Silva. É consultor da mesma Casa Civil desde 2014.

A Fundação Francisco Manuel dos Santos, que agora irá presidir, nasceu em 2008 com o objectivo de “promover e aprofundar o conhecimento da realidade portuguesa, procurando desse modo contribuir para o desenvolvimento da sociedade, o reforço dos direitos dos cidadãos e a melhoria das instituições públicas”. Com esse objectivo, promove “estudos, em diversas áreas, elaborando análises sobre temas seleccionados, publicando os resultados, formulando recomendações e fomentando a discussão pública sobre as matérias de que são objecto os trabalhos”, lê-se no site.

Os ensaios, publicados em pequenos livros com capas coloridas, são um dos seus produtos mais célebres, assim como o site Pordata, que reúne dados sobre “o Portugal contemporâneo”. Fundada por Alexandre Soares dos Santos, neto do patrono, a Sociedade Francisco Manuel dos Santos “controla actualmente cerca de 56% da Jerónimo Martins SGPS”, que é a dona do Pingo Doce.