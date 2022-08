82 milhões de euros e sete anos de contrato: o negócio incomum do Chelsea

O defesa francês Wesley Fofana é o mais recente reforço do Chelsea, proveniente do Leicester, tendo assinado um contrato com os “blues” para as próximas sete épocas. Esta é uma duração de contrato algo incomum, por ser tão longa, mas também os valores envolvidos são raros.

De acordo com a imprensa britânica, o clube londrino prestou-se a pagar 70 milhões de libras (perto de 82 milhões de euros), naquela que é mais uma venda tremenda do Leicester, que em 2019 já tinha vendido Maguire, outro central, por quase 90 milhões de euros.

“Os últimos dois dias foram dias em grande e estou muito feliz. Treinei esta manhã com a equipa e isso foi um sonho tornado realidade. Estou ansioso por começar a jogar”, disse o jovem jogador, de 21 anos.

A saída do Leicester, no qual era colega de equipa do internacional português Ricardo Pereira, surge um dia depois de o Chelsea sofrer a segunda derrota na Liga inglesa - em cinco jogos -, no estádio do Southampton, por 2-1, que relegou a formação londrina para o oitavo lugar.

A contratação de Fofana vai dotar o Chelsea de um central com características “modernas": bastante rápido, mas alto e forte nos duelos, com alguma capacidade na construção. Esta é mais uma compra milionária do clube londrino, que já gastou quase 300 milhões de euros em reforços para 2022/23.