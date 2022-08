Os efeitos do incêndio da serra da Estrela em números

Esta terça-feira entra em vigor a declaração de situação de calamidade no Parque Natural da Serra da Estrela, em consequência dos danos causados pelos incêndios florestais. Será também esta terça-feira que arranca o prazo de 15 dias para a inventariação dos danos e prejuízos provocados pelos incêndios.

2200 km

Há dois anos, o Parque Natural da Serra da Estrela foi classificado o Estrela Geopark Mundial da UNESCO. A classificação abrange mais de 2200 quilómetros quadrados e inclui 145 geosítios que lhe dão a classificação de Património da Humanidade.

6 de Agosto

O primeiro dia de chamas foi registado na primeira semana de Agosto e afectou sobretudo seis concelhos: de Belmonte, Celorico da Beira, Covilhã, Gouveia, Guarda e Manteigas.

1 ano

É o prazo durante o qual a região do Parque Natural da Serra da Estrela vai estar em situação de calamidade. O decreto estará em vigor até 30 de Agosto de 2023.

52%

Segundo o Governo, Manteigas foi um dos concelhos mais afectados pelas chamas, com cerca de 6300 hectares de área ardida, o equivalente a 52% do seu território. Também o concelho da Guarda viu arder mais de 10 mil hectares de floresta, ou seja, cerca de 14% da área total do concelho. Além destes dois concelhos foram afectadas a freguesia de Verdelhos, no concelho da Covilhã, as freguesias de Aldeia Viçosa, Famalicão, Fernão Joanes, Gonçalo e Valhelhas, no concelho da Guarda, as freguesias de Sameiro e Vale de Amoreira, no concelho de Manteigas, e a freguesia de Folgosinho, no concelho de Gouveia, todas com mais de 50% da sua superfície afectada.

22 mil

Número de hectares que, segundo dados do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, representam o total de área total queimada pelo fogo que lavrou durante 11 dias na serra da Estrela.

33%

No total, a área percorrida pelo incêndio corresponde a 33% de floresta; 20% de matos e pastagens; 16% era de área com utilização agrícola e 9% tinha uma utilização urbana. Já 12% era considerada improdutiva.

4500

Para efeito de levantamento de danos e prejuízos serão considerados os terrenos com uma área ardida acumulada igual ou superior a 4500 hectares ou a 10 % da respectiva área.

6 medidas

O Governo está a preparar seis respostas, que serão financiadas através de fundos nacionais e europeus. A primeira é o reforço da capacidade de resposta operacional e dos programas de vigilância florestal e de autoprotecção das populações; a segunda pretende responder ao turismo e às restantes áreas de actividade económica afectadas; a terceira pretende ajudar as famílias, para fazer face a despesas necessárias à sua subsistência ou à aquisição de bens imediatos e inadiáveis, e aos equipamentos de resposta social como isenção e diferimento do pagamento de contribuições para a segurança social; a quarta passa pelas respostas ambientais a curto prazo no Parque Natural da Serra da Estrela e nas regiões contíguas; a quinta será a abertura de candidaturas ao Fundo de Emergência Municipal para a recuperação de equipamentos públicos; e por fim, a sexta, a criação de apoios à reposição do potencial produtivo agrícola das explorações afectadas.