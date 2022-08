Neste hotel em Paris só entram gatos — e a lotação está esgotada

O hotel Arbre à Chats, em Paris, está completamente cheio desde o início do ano para este Verão. Gatos podem dormir em sofás, em estrutura de madeira em forma de árvore ou no parapeito.

Um hotel em Paris, que recebe apenas gatos como hóspedes, está completamente cheio, levando a que as reservas tenham de ser feitas antecipadamente. “Ao contrário do ano passado, este ano estávamos completamente reservados para o mês de Agosto desde o final de Fevereiro”, refere Veronica Colson, proprietária do hotel, à agência Reuters.

Depois de dois anos de isolamento devido ao covid-19, os parisienses retomaram as viagens e procuram agora um local para deixar os animais de estimação. O hotel Arbre à Chats dispõe de 24 cubículos “contemporâneos e confortáveis”, onde os gatos podem dormir, seja em sofás, sentados no topo de uma estrutura de madeira em forma de árvore ou no parapeito, junto à janela a observar a vida que acontece na rua.

Hotel em Paris recebe apenas gatos como hóspedes. Desde o início ano, que a época de Verão está completamente reservada Arbre à Chats/Instagram Hotel em Paris recebe apenas gatos como hóspedes. Desde o início ano, que a época de Verão está completamente reservada Arbre à Chats/Instagram Hotel em Paris recebe apenas gatos como hóspedes. Desde o início ano, que a época de Verão está completamente reservada Arbre à Chats/Instagram Hotel em Paris recebe apenas gatos como hóspedes. Desde o início ano, que a época de Verão está completamente reservada Arbre à Chats/Instagram Hotel em Paris recebe apenas gatos como hóspedes. Desde o início ano, que a época de Verão está completamente reservada Arbre à Chats/Instagram Fotogaleria Arbre à Chats/Instagram

“Precisávamos de um hotel para gatos, onde temos a certeza de que o animal irá receber os medicamentos e os tratamentos de que precisa. Aqui sei que isso será feito sem problemas”, aponta Anne-Marie Grataloup, dona do gato Monte Cristo, que vai ficar alojado no hotel, para que a tutora consiga fazer uma viagem de trabalho.

O hotel apresenta um estilo muito parisiense e oferece serviços como massagens, escovagem e transporte para recolher os hóspedes. Como extra, o hotel pode ainda enviar aos donos uma fotografia e uma mensagem duas vezes por semana para contar como o animal se está a adaptar ao ambiente. “É como quando os filhos estão no campo de férias, também gosta de saber como eles estão, certo?”, refere a proprietária do hotel.