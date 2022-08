Paquistão "esmagado" por cheias devastadoras

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Bilawal Bhutto-Zardari, já disse que o que está a acontecer no Paquistão é uma tragédia. “Nunca vi destruição a esta escala, tenho muita dificuldade em encontrar palavras… é esmagador." Mais de mil pessoas morreram, há aldeias completamente isoladas, o facto de centenas de estradas terem ficado destruídas está a dificultar as operações de socorro, relata a Reuters.

Mais de 33 milhões de paquistaneses foram afectados pelas monções com chuvas torrenciais, cheias e desabamentos. E o país já pediu a ajuda internacional. Só na província do Baluchistão estima-se que os prejuízos superem os 900 milhões de dólares. Mas ainda ninguém tem a noção exacta do que será preciso para a reconstrução do país.

“A magnitude da calamidade é maior do que o estimado”, disse o primeiro-ministro Shehbaz Sharif, no Twitter, este fim-de-semana, depois de visitar áreas inundadas.