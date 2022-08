Yaremchuk deixa Benfica e reforça Club Brugge por 16 milhões

O Benfica anunciou nesta segunda-feira ter chegado a acordo com os belgas do Club Brugge para a transferência do internacional ucraniano Roman Yaremchuk, por 16 milhões de euros (ME), um ano depois de ter sido contratado pelos “encarnados”.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o clube lisboeta refere que o valor da transferência será “acrescido de um valor adicional de Euro3.000.000 (três milhões de euros), dependente da concretização de objectivos relacionados com a performance desportiva do Club Brugge e do jogador”.

“Adicionalmente, a Benfica SAD terá ainda direito a receber 10% do valor de uma futura transferência do referido jogador, caso o valor dessa transferência seja igual ou superior a Euro10.000.000 (dez milhões de euros). De referir que, previamente a este acordo, a Benfica SAD adquiriu 25% dos direitos económicos do referido jogador, que ainda eram detidos pelo KAA Gent, por um montante de Euro3.000.000 (três milhões de euros)”, revelou o Benfica.

O emblema benfiquista informou igualmente que o Club Brugge “terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador e a Benfica SAD terá encargos com serviços de intermediação de 5% do valor da venda deduzido do montante da solidariedade”.

O avançado, de 26 anos, regressa, assim, ao campeonato da Bélgica, em que representou o Gent durante quatro épocas, entre 2017 e 2021, antes de ter sido contratado pelo Benfica, que no ano passado pagou 17 ME por 75% dos direitos económicos do jogador. Os restantes 25% foram, entretanto, adquiridos por três milhões de euros, de acordo com o comunicado do Benfica, pelo que os “encarnados” acabaram por gastar um total de 20 ME na aquisição do jogador ao Gent.

O ponta-de-lança ucraniano, formado no Dínamo Kiev, chegou à Lisboa “rotulado” de goleador, tendo em conta os 61 golos assinados em 152 jogos pelo Gent, mas acabou por não confirmar as “credenciais” na Luz. Pelo Benfica, foi titular em apenas 23 das 47 partidas disputadas, marcando nove golos, e nesta temporada, já sob o comando do alemão Roger Schmidt, participou em cinco encontros, nenhum dos quais integrado no “onze”.