Rúben Neves marca, mas Bruno Lage continua sem vencer na Liga inglesa

Um golo de Ruben Neves foi insuficiente para garantir o primeiro triunfo do Wolverhampton na Liga inglesa, com a equipa de Bruno Lage a empatar 1-1 neste sábado, com o Newcastle, na quarta jornada.

O capitão do Wolverhampton, que se apresentou com sete portugueses no onze titular e dois no banco, marcou aos 31 minutos, após uma assistência de Gonçalo Guedes.

Os “wolves”, que não vencem para a Liga inglesa desde 2 de Abril, ainda festejaram o 2-0, depois de um golo do avançado mexicano Raul Jiménez, aos 81 minutos, que acabou por ser anulado pelo video-árbitro por falta do antigo jogador do Benfica.

Aos 90 minutos, Saint-Maximin estragou a festa dos “wolves” com um remate indefensável para José Sá, empatando a partida, na qual os portugueses Nélson Semedo, Matheus Nunes, João Moutinho e Pedro Neto foram titulares, e Daniel Podence entrou aos 83 minutos, para o lugar de Gonçalo Guedes.

Após quatro jornadas, o Wolverhampton, que marcou o primeiro golo em casa, continua sem vencer, somando dois empates e duas derrotas, e o Newcastle segue sem derrotas, com um triunfo e três empates.

Também nesta tarde o West Ham, que somava três derrotas, conseguiu o primeiro triunfo na prova, vencendo por 1-0 no terreno do Aston Villa, com um golo de Pablo Fornals, aos 74 minutos.