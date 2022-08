Grande Prémio da Bélgica continua no calendário da Fórmula 1 em 2023

O Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 1 vai continuar no calendário em 2023, anunciou neste domingo o promotor do Mundial, no dia em que se disputa a edição de 2022 no circuito de Spa-Francorchamps.

“A Fórmula 1 pode confirmar que o Grande Prémio da Bélgica vai continuar no calendário em 2023, depois de um acordo para prolongar a nossa parceria. Mais detalhes sobre o calendário de 2023 serão divulgador em tempo oportuno”, anunciou o promotor, em comunicado.

Enquanto o GP francês irá deixar o calendário em 2023, o belga permanecerá. No entanto, o contrato só foi renovado para uma edição.

Para o futuro a longo prazo do Grande Prémio da Bélgica, as discussões continuam entre os protagonistas, nomeadamente em torno de uma possível rotação com outros Grandes Prémios europeus.

O destino dos GP francês e belga foi decidido para o próximo ano, deixando por decidir o histórico GP do Mónaco, que ainda não foi renovado.