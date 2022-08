Rentrée do Bloco lança “debates que estão a emergir na esquerda internacional”

Com mais de 40 debates marcados, o Bloco de Esquerda (BE) regressa das férias com o já habitual “Fórum Socialismo – Debates para a Alternativa” esta sexta-feira, em Coimbra, onde prevê receber cerca de 400 pessoas até domingo. Da guerra na Ucrânia à inflação, passando pelo Sistema Nacional de Saúde (SNS), habitação, movimento LGBTI+ ou os refugiados, espera-se um encontro que não só reforce as bandeiras do partido, como as prioridades dos bloquistas para o próximo ciclo político. Mas nem só de conversas se quer fazer o partido, que tem também na agenda do mês de Setembro a continuação do Roteiro pela Justiça Climática.