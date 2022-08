Interpol e Europol fora da PJ: oposição critica caso “grave” e PS responde a Marcelo

PSD, Iniciativa Liberal, Chega, PCP e PAN tecem duras críticas à proposta do Governo que retira os gabinetes nacionais da Europol e Interpol da alçada da Polícia Judiciária.

A intenção do Governo de retirar os gabinetes nacionais da Europol e Interpol da alçada da Polícia Judiciária (PJ) está a suscitar um coro de críticas na oposição e já levou a uma advertência do Presidente da República sobre a constitucionalidade do futuro diploma. Um “erro crasso”, uma proposta “grave” que tenta “politizar a justiça” são algumas das críticas lançadas pelos partidos.