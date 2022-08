O teatro regressou a Mikolaiv – mas as salas foram trocadas por abrigos subterrâneos

Seis meses depois do início da invasão da Rússia, o Teatro Drama de Mikolaiv voltou a abrir portas para um novo espectáculo, mas desta vez trocou o salão habitual pelo abrigo subterrâneo convertido num pequeno teatro, conta a agência Reuters.

"Muitas peças foram canceladas, porque alguns actores masculinos foram lutar, alguns foram para o exterior como refugiados temporários. A nossa companhia de teatro ficou menor", revelou Violeta Mamikina, enquanto se preparava no camarim.

A poucos metros, os habitantes da cidade do Sul da Ucrânia desciam os íngremes degraus do edifício em direcção ao piso subterrâneo. No patamar superior, as cadeiras da sala de teatro com capacidade para receber 450 pessoas, permaneciam cobertas com os lençóis brancos que assinalam o início da guerra. Numa das paredes está um quadro que homenageia os actores da companhia que se tornaram soldados.

Aos poucos, as cadeiras foram sendo ocupadas até que as luzes azuis na direcção do palco marcaram o início da performance de quinta-feira à noite.

Artem Svistun, responsável pelo teatro, descreve o primeiro espectáculo em tempo de guerra como uma "arte-terapia", que proporcionou momentos divertidos à plateia e fez esquecer o conflito por breves momentos. Os visitantes concordaram:"Havia lágrimas. Havia comida para pensar. Havia uma filosofia, profundidade. Senti-me muito bem", declarou, Ievhen Studzinskii.