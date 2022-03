“Na região de Mikolaiv, por cada metro que avançam, os russos destroem tudo. Aldeias, vilas, tudo”

No bairro Sivorovski, a cerca de dez quilómetros a leste de Odessa, está um dos pontos onde chegam as vítimas da batalha terrestre que ameaça a chamada pérola do Mar Negro. A Igreja Pentecostal Voz da Verdade há mais de duas semanas que recebe os refugiados que fogem de Mikolaiv, onde a resistência das forças ucranianas tem impedido os militares russos de avançar para a capital portuária do país.