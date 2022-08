Estoril mantém Paços a zero no arranque da 4.ª jornada

O Paços de Ferreira tarde em pôr-se de pé na Liga 2022-23. No arranque da 4.ª jornada, a equipa pacense (que tem um jogo em atraso) sofreu uma derrota por 0-3, em casa, diante do Estoril, e continua sem pontuar na prova.

Num jogo relativamente repartido nos indicadores estatísticos (remates, cantos, posse de bola), os visitantes foram bem mais eficazes. Aos 25’, uma boa triangulação entre Joãozinho, Tiago Santos e João Carlos terminou com o golo do avançado brasileiro, que só teve de encostar para a baliza.

O Paços tentou reagir mas seria novamente João Carlos a marcar, bisando aos 43’, na sequência de um canto. Excelente poder de elevação e um cabeceamento potente, ainda longe da baliza.

Se a vida não estava fácil para os anfitriões ao intervalo, pior ficou com a expulsão de Matchoi, por vermelho directo, aos 53’. Pouco depois começaram as substituições, de ambos os lados, e uma delas ajudou a sentenciar a partida: aos 72’, Siliki foi lançado em profundidade e facturou de pé esquerdo, com um remate rasteiro.

Confirmava-se o bom arranque de época do Estoril, que soma agora sete pontos e se colou provisoriamente ao Sp. Braga, no segundo lugar, e a entrada em falso do Paços, que ainda viu César Peixoto, o treinador, ser expulso por protestos.