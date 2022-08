O melhor que o Gil conseguiu foi marcar um golo ao AZ Alkmaar

Neerlandeses prosseguem para a fase de grupos da Liga Conferência, com novo triunfo no play-off, agora alcançado em Barcelos.

Era claro para todos que a eliminatória estava praticamente sentenciada, depois da goleada (4-0) sofrida nos Países Baixos, ante o AZ Alkmaar, mas o Gil Vicente entrou na segunda mão do play-off da Liga Conferência com a vontade de dar uma imagem diferente e presentear os adeptos com uma exibição mais consentânea com o valor da equipa. O melhor que conseguiu, porém, foi fazer um golo em novo desaire (1-2), fechando assim o livro da primeira prestação europeia da sua história.

Foi preciso esperar uma hora para ver o marcador funcionar no Estádio Cidade de Barcelos. Num jogo repartido, sem grande risco, o Gil Vicente tentou controlar com bola, acumulou até mais posse (59%), mas seria o AZ a inaugurar o marcador. Aos 60’, Evjen beneficiou de uma boa movimentação do ponta-de-lança, Pavlidis, que surgiu na zona central e assistiu com classe o extremo, que teve a frieza de picar a bola por cima do guarda-redes.

Em 4x3x3, o Gil dependia da capacidade de Pedro Tiba romper em condução para chegar em apoio a zonas de criação e, depois de ter sofrido o primeiro golpe, expôs-se em demasia num lance de ataque posicional e foi surpreendida na transição. O neerlandês Tijjani Reijnders conduziu a bola durante mais de 60 metros, num dois contra um do AZ, e acabou por finalizar ele próprio, com um remate cruzado que Brian Araújo não conseguiu travar.

Com mais remates, mais ataques, mais pontapés de canto a favor, o Gil acumulava a frustração de um desnível demasiado acentuado na eliminatória. E o golo da consolação lá chegou, numa bola bombeada para o ataque que provocou um erro de um dos centrais: Bozzeli, que tinha sido lançado para o lugar de Medina (52’), aproveitou a benesse e concluiu de pé esquerdo.

Um golo que sabe claramente a pouco, dado o equilíbrio a que se assistiu na segunda mão e o futebol que o Gil tem potencial para produzir. Mas ficou claro que não foi em Barcelos que a equipa minhota entregou a eliminatória.