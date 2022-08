O Barcelona continua extravagante

Com uma dívida de 1,3 mil milhões de euros, o gigante catalão está a investir tudo no curto prazo para voltar a ganhar. Ao mesmo tempo que negoceia reduções de salários, faz contratações milionárias.

Segundo os dados do site Transfermarkt, o Chelsea lidera com grande margem a lista dos clubes mais gastadores deste Verão – os novos donos dos “blues” investiram 201 milhões de euros. Logo a seguir nesta lista, aparece, não o Manchester City, o PSG ou o Newcastle, os clubes-estado do futebol europeu, mas o Barcelona, aquele que é “mais que um clube”. Ora, o emblema catalão, que tem de lidar com uma dívida a rondar os 1,3 mil milhões de euros, já gastou 153 milhões só em três jogadores e são diárias as notícias a dar conta do interesse em outros craques, um deles Bernardo Silva, que não será nada barato.