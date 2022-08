Nuno Cera: a utopia sobre as águas

Em Sines, a exposição de Nuno Cera é divulgada através de uma série de outdoors publicitários que mostram a fotografia de um pneu gigantesco sobre um fundo de paisagem marítima. Percebe-se que se trata de uma fotomontagem, do género de uma outra, também integrada na exposição, de um rochedo sobre o horizonte do mar. No Centro de Arte de Sines (CAS), esta última imagem está impressa num tecido e pendurada no topo de uma das principais salas do espaço expositivo. É uma imagem surreal, literalmente, e a associação a uma obra conhecida de Magritte, Le Château des Pyrénées (1959), é assumida e mencionada na brochura que acompanha Luzes Distantes.