Sondagem divulgada pela Televisão Pública de Angola dá vitória ao MPLA com 53,6%

Uma sondagem sobre a intenção de voto dos angolanos divulgada esta quarta-feira à noite pela Televisão Pública de Angola (TPA), e realizada pelo instituto Sigma Dos, aponta que o MPLA pode vencer as eleições com 53,6%. Em segundo lugar, ficaria a UNITA com 42,4% e em terceiro a coligação CASA-CE com 1,7%.

Os números indicados pela sondagem apontam para uma subida da UNITA, que nas últimas eleições teve 26,7%, e uma descida do MPLA, dos 61,1% que obteve em 2017.

Com base nestes resultados, o MPLA elegeria entre 122 e 130 deputados para os 220 lugares da Assembleia Nacional. Já o principal partido da oposição elegeria entre 85 a 93 parlamentares. CASA-CE, Partido Humanista e PRS poderão também eleger deputados.

A sondagem contou com 6967 inquiridos, em entrevistas telefónicas e presenciais, entre 30 de Junho e 21 de Agosto.

As quintas eleições gerais em Angola realizaram-se hoje e a sondagem confirma que perpetuam a disputa entre os dois principais partidos do país, o MPLA (no Governo) e a UNITA. João Lourenço, actual Presidente, tenta um segundo mandato e tem como principal adversário Adalberto Costa Júnior. No total, concorrem oito formações políticas.

Pelas 21h, o porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral, Lucas Quilundo, afirmou que “não recebeu, de forma oficial, qualquer referência a irregularidades relativas” ao processo eleitoral.

Este responsável disse ainda desconhecer informações divulgadas nas redes sociais sobre prisões de delegados de listas e alegados impedimentos de exercício das funções de forças políticas da oposição. “Se isto tiver ocorrido, é provável que tenha sido no âmbito do exercício das funções próprias dos órgãos que têm a responsabilidade da manutenção da ordem”, sugeriu.