Angola dividida à espera com a graça divina

A oração das Igrejas evangélicas deste domingo, no estádio 11 de Novembro, em Luanda, que juntou o Presidente e recandidato do Movimento de Popular de Libertação de Angola (MPLA), João Lourenço, com o secretário provincial da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), Nelito Ekuikui, foi um momento de respiro numa campanha eleitoral tensa, bipolarizada e a merecer, segundo as lideranças cristãs, um apelo ao poder divino para apaziguar disputas terrenas.