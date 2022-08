Gil Vicente pronto para limpar a imagem na Liga Conferência

Há uma montanha escorregadia por escalar para chegar à fase de grupos da Liga Conferência, mas ninguém atira a toalha ao chão no balneário do Gil Vicente. Na noite de quinta-feira (20h, SPTV), os minhotos terão de anular a desvantagem de quatro golos que trouxeram dos Países Baixos para poderem afastar o AZ, sem perderem de vista o essencial face à conjuntura: limpar a imagem.

“Foi um resultado pesado [4-0] perante o que fez a equipa. Valemos mais e vamos agora mostrar o nosso potencial e lutar por um resultado diferente. Conscientes de que será uma tarefa difícil, mas também de que podemos tirar um resultado positivo, mesmo não conseguindo o principal objectivo que é passar à fase de grupos”, analisou o treinador do Gil Vicente, Ivo Vieira.

Ainda que alimente uma “réstia de esperança” na qualificação, o técnico está essencialmente concentrado em provar a qualidade da equipa. E para manter o rendimento em alta, admite mudanças no “onze”: “Vão jogar os melhores disponíveis e é natural que haja alterações, tendo em consideração que temos jogado duas vezes por semana e este é o nosso oitavo jogo em Agosto”, vincou.

E se, do lado do Gil Vicente, há a urgência de traduzir em golos “um caudal razoável” de ocasiões, do lado do AZ o objectivo é manter o pé no acelerador até ao fim. “Fizemos a diferença nos últimos 20 minutos [na primeira mão] e isso é algo que está no nosso ADN, acreditamos sempre que nos podemos superar. Temos de voltar a fazer isso”, apontou o treinador, Pascal Jansen.