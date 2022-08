Tela Habitada: à conversa com Delfim Sardo

Neste episódio do podcast Antecâmara, Soraia Fernandes conversa com Delfim Sardo no contexto da exposição Sound It, no CCB. O podcast Antecâmara é um parceiro da Rede PÚBLICO.

Antecâmara é um podcast parceiro da Rede PÚBLICO, produzido pela Rádio Antecâmara. Depois de ouvirmos episódios marcantes dos programas da rádio, mergulhamos também nas residências de diferentes autores na exposição Sound It, inaugurada em Março pela Rádio Antecâmara e que pode ser explorada até Setembro na Garagem Sul, no Centro Cultural de Belém (CCB).

Neste episódio, voltamos a receber o programa Tela Habitada, um lugar para vermos a arte pela arquitectura. Ou, talvez, para descobrirmos arquitectura numa obra de arte. Conduzido pela arquitecta Soraia Fernandes, procura conhecer a arte que “comove” os arquitectos, compreender os veículos do pensamento ou até descobrir contaminações nos campos de acção. Habitaram-se, assim, conversas com Manuel Aires Mateus, João Mendes Ribeiro, Inês Lobo, Eduardo Souto de Moura, Leonor Antunes, Teresa Braula Reis, José Pedro Croft, entre tantos outros.

Depois de duas temporadas em podcast para a Rádio Antecâmara, o Tela Habitada ocupou o estúdio da Garagem Sul do Centro Cultural de Belém, trazendo os arquitectos João Luís Carrilho da Graça, Ricardo Bak Gordon e, por fim, Delfim Sardo, curador e crítico de arte e arquitectura, actualmente administrador do Centro Cultural de Belém.

Embora a natureza das conversas dependa naturalmente de cada convidado, Delfim Sardo e Soraia Fernandes procuram compreender alguns destes encontros entre arquitectos e as práticas artísticas. Ressaltam o facto de a maioria dos arquitectos convidados em toda a série terem mencionado obras de escultores; os minimalistas dos anos 1960 e 1970 terem sido uma constante em quase todos os episódios.

Delfim Sardo nasceu em Aveiro em 1962. Desde 1990 que se dedica à curadoria de arte contemporânea, bem como à ensaística e ao ensino. Actualmente, é professor na FBAUL e administrador do CCB. Doutorado em Arte Contemporânea pela Universidade de Coimbra, foi consultor da Fundação Calouste Gulbenkian, director do Centro de Exposições do CCB e programador de Artes Visuais da Culturgest. Foi ainda curador da representação portuguesa à Bienal de Veneza em 1999 e em 2010, ano em que foi curador-geral da Trienal de Arquitectura de Lisboa.

Soraia Fernandes dedica-se à prática da arquitectura, complementando-a com participações de âmbito editorial, de curadoria e crítica. É formada em arquitectura pela FAUP e pela Technische Universität Berlin (TU Berlin). Tem uma pós-graduação em Estudos de Arte, com especialização em Estudos Curatoriais, pela FBAUP. Desenvolveu a sua actividade profissional entre Basileia e o Porto, predominantemente na prática de projecto de arquitectura, no atelier suíço Christ & Gantenbein. Integrou a direcção da revista Dédalo, foi co-editora e curadora sob o tema Displace.

Rádio Antecâmara é um lugar de encontro heterogéneo, com uma programação diversa que junta arquitectos, curadores, jornalistas e membros da comunidade para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os formatos da arquitectura. Um projecto com curadoria do arquitecto Pedro Campos Costa.

