Há superilhas urbanas que ajudam a devolver o espaço e o lazer às pessoas

O arquitecto catalão Ton Salvadó foi o responsável pela implementação da primeira super-ilha em Barcelona e agora quer ajudar a tornar as cidades cosmopolitas em espaços mais verdes e pensados para as pessoas

Em Barcelona, onde antes circulavam carros, agora há superilhas que devolveram às pessoas espaço para parques infantis e actividades culturais. O objectivo da criação destes bairros onde o tráfego automóvel não é bem-vindo é desenhar uma cidade mais humana e com espaços mais verdes, seguros e saudáveis. Na capital portuguesa, a associação Lisboa Possível, numa parceria com a Zero, lançou uma campanha que é um espaço aberto para qualquer munícipe apresentar propostas no sentido de transformar o seu bairro no primeiro superbairro (o mesmo que superilha) de Lisboa.