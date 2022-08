Lisboa. Tiroteio junto ao Bairro Padre Cruz faz dois feridos

Dois homens, um com 23 e outro com 40 anos, foram atingidos nas pernas quando estavam junto a um café. Suspeitos dispararam de carro em andamento e puseram-se em fuga.

Dois homens ficaram feridos na sequência de vários disparos efectuados este domingo junto ao Bairro Padre Cruz, em Lisboa. Segundo explica fonte da PSP ao PÚBLICO, os dois homens, com 23 e 40 anos, foram atingidos nas pernas por vários tiros. O alerta para a ocorrência foi dado por volta das 22h45.

“Os disparos foram efectuados por quatro ou cinco suspeitos que estavam num veículo automóvel. Dispararam em andamento e puseram-se em fuga. As vítimas estavam na rua, junto a um café, quando foram atingidas pelas armas de fogo”, diz a mesma fonte, que acrescenta que foram encontrados vários invólucros das balas no local do incidente.

Os dois homens foram assistidos no local pelo INEM e transportados depois para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa. O caso foi entretanto entregue à Polícia Judiciária.