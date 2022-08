Pedalar em Lisboa também é uma questão de classe e o mapa das ciclovias não ajuda

Em Lisboa, a desigualdade social é uma variável que condiciona o acesso a uma ciclovia ou a uma bicicleta Gira, do serviço de partilha público. As zonas mais vulneráveis da cidade são as que têm menos acesso, mostra um trabalho do investigador do Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território (CEGOT) da Universidade de Coimbra (UC), Miguel Padeiro, que foi publicado na revista Cities and Health, em Junho deste ano.