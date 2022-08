Três pessoas soterradas em desabamento na Madeira

Uma mulher já terá sido resgatada com vida. Estão ainda soterrados um homem e uma mulher.

O desabamento de um muro no Caminho do Ribeiro da Laranjeira, na freguesia de São Martinho, no Funchal, soterrou este sábado três pessoas. Uma das vítimas já foi encaminhada para o Hospital.

Segundo Bruno Pereira, vereador da Câmara do Funchal com o pelouro da Protecção Civil, uma mulher já foi retirada com vida e encaminhada para o hospital, faltando resgatar um homem e uma mulher.

De acordo com fonte dos Bombeiros Sapadores do Funchal, duas das vítimas são um casal na casa dos 30 anos. Ambos terão ficado soterrados até ao pescoço e a mulher foi a pessoa resgatada com vida. A outra vítima é uma mulher na casa dos 60 anos que terá ficado totalmente soterrada.

Segundo Bruno Pereira, o alerta para a ocorrência foi dado pelas 13h40. O desabamento aconteceu numa residência privada de um único piso, onde um muro de suporte a terrenos ruiu sobre outra moradia e atingiu as vítimas.

Em directo do local, em declarações à CNN Portugal, o responsável explicou que a protecção civil está a trabalhar com técnicas que são “muito precisas que têm que proteger as vítimas, mas também as pessoas que estão a proceder ao resgate”. Bruno Pereira que a habitação em questão tinha “alguma idade” e que o que colapsou foi anexo.