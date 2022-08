FC Porto foi mais forte no primeiro “clássico”

Um golo no primeiro tempo e dois no segundo, ambos de penálti, permitiram ao campeão manter um registo 100% vitorioso em 2022-23. Derrota no Dragão deixa Sporting a cinco pontos da liderança.

Foi intenso e disputado durante 78 minutos, mas uma grande exibição de Diogo Costa e a entrada de Galeno fizeram a diferença no primeiro “clássico” da época. No Estádio do Dragão, num jogo em que o FC Porto mostrou mais maturidade, Evanilson colocou os portistas a vencerem perto do intervalo e, na segunda parte, dois penáltis inequívocos - Uribe marcou a primeira; Galeno a segunda - colocaram os números finais do frente a frente entre “dragões” e “leões” em 3-0, um desfecho demasiado penalizador para o Sporting.

Após uma semana marcada por recados dos treinadores para dentro - Sérgio Conceição para o balneário em Vizela; Rúben Amorim para a direcção na sequência da transferência de Matheus Nunes -, o anúncio dos “onzes” trouxe uma novidade do lado portista. Como se esperava, Conceição colocou, pela primeira vez nesta época, Otávio a titular, mas, sem Grujic, que estava lesionado, o escolhido foi Bruno Costa.

Ainda a recuperar do aziúme provocado pela venda de um dos seus trunfos, Amorim tinha pouco por onde escolher para colmatar a ausência de Matheus Nunes e, sem surpresa, foi Morita quem jogou ao lado de Ugarte. No banco, ficavam quatro adolescentes: Nazinho, Mateus Fernandes, Fatawu e Rodrigo Ribeiro.

Mostrando confiança e atrevimento, os “leões” assumiram o controlo nos primeiros minutos, período em que Diogo Costa travou com dificuldade em desvio em Uribe e viu um remate de Morita bater no poste. O FC Porto respondeu aos 17’, num lance de bola parada. Intenso, mas com pouca qualidade, o jogo, a partir desse momento, passou a ter ascendente dos “dragões”, mas sem oportunidades para qualquer dos lados.

Porém, aos 42’, o FC Porto colocou-se na frente: Taremi e Adán chocaram à entrada da pequena área e a bola sobrou para Evanilson, que fez um dos golos mais fáceis da carreira.

Num momento importante, os portistas ganhavam vantagem, mas, antes do intervalo, a igualdade só não foi restabelecida porque o FC Porto tem um dos melhores guarda-redes da Europa: com duas grandes defesas, Diogo Costa impediu que Trincão e Inácio marcassem.

A segunda parte mostrou uma equipa “azul e branca” diferente. Aparentemente por estratégia de Sérgio Conceição, o FC Porto voltou dos balneários com as linhas mais recuadas e a dar a iniciativa ao adversário. A opção deixou o Sporting desconfortável. Com um ataque móvel e sem referências na área, os “leões” passaram a sentir dificuldades para entrarem no último reduto dos “dragões” e a primeira oportunidade foi para os anfitriões: Bruno Costa rematou com perigo. O Sporting respondeu de imeadiato, mas, após uma assistência de génio de Trincão, Porro complicou e perdeu a oportunidade.

Pouco depois, começou o jogo nos bancos e, com soluções de melhor qualidade, Conceição ganhou a Amorim. Enquanto o treinador do Sporting trocou Morita por Nuno Santos, o técnico portista lançou Galeno para o lugar de Taremi e, tal como tinha acontecido na última jornada em Vizela, o extremo foi decisivo.

Positivo/Negativo Positivo Diogo Costa Mais uma vez, o jovem guarda-redes do FC Porto mostrou toda a sua qualidade. Com uma mão-cheia de defesas de grande nível, Diogo Costa manteve o Sporting a zero, revelando-se decisivo para a vitória do FC Porto. Negativo Pedro Porro Tantas vezes determinante em vitórias do Sporting, Porro teve uma noite infeliz no Dragão. Com pouco discernimento no ataque, onde complicou sempre em demasia, o espanhol acabou com as esperanças sportinguistas ao fazer um penálti que só podia acabar na sua expulsão.

Um par de minutos depois de entrar, Galeno só não marcou de cabeça porque Porro substituiu Adán e travou o remate com as mãos. O espanhol foi expulso e Uribe não desperdiçou o penálti.

Mesmo com dez, o Sporting ainda tentou reagir, mas, aos 83’, mais uma grande defesa de Diogo Costa impediu que Fatawu marcasse numa das primeiras vezes que tocava na bola. Pouco depois, foi o “game over” para os “leões”: Adán derrubou Galeno na área e, na conversão do penálti, o brasileiro fez o 3-0 final.