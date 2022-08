Zaragatoa descartável retirada do mercado por ostentar indevidamente marca CE

O Infarmed mandou suspender a comercialização e retirar do mercado uma zaragatoa descartável para colheita de amostras, da marca Iclean, por ostentar indevidamente a marca CE, pois não há evidência de cumprimento dos requisitos legais europeus.

Segundo a autoridade de saúde, em causa está o facto de o produto estar indevidamente qualificado pelo fabricante como “dispositivo médico para diagnóstico in vitro”, quando a qualificação adequada é a de dispositivo médico.

“Consequentemente, não existe evidência do dispositivo ter sido sujeito à respectiva avaliação de conformidade por um Organismo Notificado avaliador, designadamente dos aspectos relativos à obtenção, garantia e manutenção das condições da esterilidade”.

Trata-se do modelo “Zaragatoa Nasofaringea \Flocked\” da marca “iclean”, do fabricante Shenzhen Cleanmo Technology. De acordo com a Autoridade Nacional de Medicamentos e Produtos de Saúde, o distribuidor - Vacuette Portugal S.A. - está a “desenvolver as acções necessárias para a recolha do referido dispositivo médico”.

O Infarmed diz ainda que as entidades que disponham de unidades deste dispositivo médico não o devem disponibilizar/utilizar.