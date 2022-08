Depois de vídeo polémico e pressão da oposição, primeira-ministra finlandesa faz teste de despiste a drogas

Os resultados do teste de Sanna Marin deverão estão prontos daqui a uma semana. “Nunca na minha vida usei drogas”, volta a declarar a governante.

A primeira-ministra finlandesa fez um teste de despiste às drogas nesta sexta-feira, no rescaldo do escândalo de um vídeo publicado nas redes sociais, onde aparece a dançar e a cantar com um grupo de amigos. Sanna Marin voltou a reforçar que nunca usou substâncias ilícitas.

O teste de Marin surge na sequência das exigências da oposição, que avaliou que a atitude da líder numa festa não é apropriada para uma primeira-ministra e alegou que esta pudesse estar sob a influência de drogas. A líder da oposição, Riikka Purra, disse mesmo que havia “uma sombra de dúvida” a pairar sobre Sanna Marin.

“Fiz hoje o teste de despiste às drogas e os resultados deverão chegar numa semana. Nunca na minha vida usei drogas”, declarou a primeira-ministra em conferência de imprensa. Sanna Marin lembrou, ainda, que a sua capacidade de desempenhar funções manteve-se durante a noite em questão e que se tivesse de abandonar a festa para trabalhar, teria sido capaz de o fazer. “Se precisarem de mim, estou sempre pronta para trabalhar”, assegurou.

“Mesmo na minha adolescência, não usei qualquer tipo de drogas. Fiz os testes só para os descansar [à aposição]”, reforçou a governante. Na festa em questão, assegura, “não viu ninguém a usar drogas”, mas também não nega que o possam ter feito sem que estivesse a ver, cita o Politico.

Marin já se tinha defendido em público na quinta-feira, em resposta às criticas: “Tenho uma vida familiar, tenho uma vida profissional e tenho tempo livre para passar com os meus amigos. Praticamente o mesmo que muitas pessoas da minha idade.”

A primeira-ministra, de 36 anos, não esconde o seu gosto por festas e continua a fazer manchetes. Recentemente, a sua fotografia num festival de música circulou no Twitter, onde se comentava a indumentária da governante. Em Dezembro de 2021, Marin pediu desculpa publicamente por visitar um bar em Helsínquia depois de ter estado em contacto com outro ministro que havia testado positivo à covid-19.

Nas redes sociais, os comentários ao vídeo da festa dividiram-se entre o espanto e as mensagens de apoio. “Quando vi o vídeo da Sanna Marin, pensei que as falsificações estivessem a ficar mesmo boas. Não podia ser real. Nenhum primeiro-ministro sensato se colocaria numa posição daquelas para ser filmado, para o caso de ser divulgado”, escreveu um utilizador. “Se dançar é o que diverte a Sanna Marin, então deve ser livre de o fazer, mesmo que os mais conservadores tenham um problema com isso”, defende, em oposição, outro internauta.

Já os portugueses aproveitaram para recuperar vídeos de alguns dos nossos políticos a dançar, como Cavaco Silva ou Jerónimo de Sousa. Há até quem tenha feito montagens do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a dançar com Sanna Marin.