Paredes de Coura faz-se entre o paraíso da tarde e o inferno da noite

O festival Vodafone Paredes de Coura arrancou oficialmente na terça-feira e, a julgar pelos rostos estampados de felicidade e pelos corpos dominados pela agitação, o seu regresso há muito era aguardado após dois anos de interregno forçado devido à pandemia.

Durante a tarde, os amantes de música aproveitam para restabelecer energias: mergulham no rio Coura, tomam banhos de sol, e aproveitam para pôr a leitura em dia, visto que para muitos estes dias são sinónimo de férias. O recarregar de baterias e a atmosfera de descontracção são imperativos para que os corpos, ao anoitecer, estejam aptos para o abanar de ancas, mas também para os recorrentes e inevitáveis mosh pits e crowdsurfs – os quais foram nota dominante nos concertos de Idles e Turnstile.

Na 28ª edição do Vodafone Paredes de Coura, é já certo que a dicotomia entre o paraíso da tarde no rio e o inferno das noites orienta o destino do festival. Até sábado, ainda há para ver, entre outros, Arlo Parks, Ty Segall, The Blaze, Pixies, La Femme, Perfume Genius, e Slowthai. Pedro Manuel Magalhães

