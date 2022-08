“Tinha a certeza que deveria ganhar com aquele salto”

Pablo Pichardo confessou esta quinta-feira que teve a certeza de que se iria tornar campeão da Europa do triplo salto após o segundo ensaio, de 17,50 metros, que lhe deu a vitória na final do triplo salto dos Europeus de atletismo que decorrem em Munique, Alemanha.

“No primeiro ensaio, não me senti muito bem, mas depois, logo no segundo, fiz aquela marca da vitória e senti-me mais tranquilo. Tinha a certeza que deveria ganhar a prova com aquele salto”, afirmou o atleta português à chegada ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Pedro Pichardo voltou a apontar o recorde mundial como o próximo grande objectivo, depois de juntar o título europeu às conquistas mundiais e olímpicas no mesmo ano. “Ainda falta o recorde mundial [que está na posse de Jonathan Edwards, com 18,29m]. Acho que temos essa dívida connosco e com o povo. Estamos a trabalhar para isso”, disse, acompanhado do pai e treinador Jorge Pichardo.

O atleta, de 29 anos, saltou 17,50 metros, superiorizando-se claramente ao italiano Andrea Dallavalle, campeão europeu sub-23 em 2021, por 46 centímetros, e ao francês Jean Marc Pontvianne, por 56 centímetros, que concluíram em segundo e em terceiro, respectivamente.

“Desde os Jogos Olímpicos, tem sido quase sempre pela mesma margem. São 40 ou 50 centímetros do segundo lugar. Não fico muito surpreendido. Tenho muita confiança no meu trabalho e tento sempre dar o meu melhor nas competições”, ressalvou Pichardo.

Findos os Europeus, as atenções do saltador viram-se para a final da Liga Diamante, que se realiza no fim-de-semana de 7 e 8 de Setembro, na cidade suíça de Zurique.

“Ultimamente tenho competido muito e não tenho tido muito tempo para recuperar o corpo e preparar bem as competições. Agora vou estar duas semanas focado na final da Liga Diamante. Vou recuperar melhor e apostar tudo aí”, assegurou Pedro Pichardo.

O campeão europeu, mundial e olímpico continua a ambicionar cada vez mais troféus, respondendo dessa forma a alguns críticos do seu trabalho, que o deixam “chateado”. “Há pessoas que não acreditavam nos meus resultados e até duvidavam que ia atingir o que já tenho até hoje. Fiquei chateado e isso ficou na minha cabeça. Vou trabalhar e provar que consigo. Já saltei 18 metros e, para mim, é mais fácil ter os grandes títulos do que saltar os 18 metros”, atirou o recordista nacional, com 17,98 metros, já depois de saltar 18,08 metros (ainda o seu recorde pessoal), ainda ao serviço de Cuba.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete: atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

A selecção portuguesa conquistou três medalhas até ao momento, duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo no triplo salto, e do ciclista Iúri Leitão, no scratch, no ciclismo de pista, e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.