Dos dez republicanos que quiseram destituir Trump, só dois sobreviveram ao massacre das primárias

Em Janeiro de 2021, dez congressistas do Partido Republicano votaram a favor do segundo impeachment de Donald Trump. Quatro renunciaram à recandidatura e outros quatro foram derrotados nas primárias deste ano por aliados do ex-Presidente dos EUA. Só dois — um deles, um luso-descendente da Califórnia — vão disputar as eleições gerais.

A derrota da congressista norte-americana Liz Cheney nas eleições primárias do Partido Republicano no estado do Wyoming, na terça-feira, fechou uma série de eleições internas que serviram de teste à influência de Donald Trump no eleitorado conservador. Nos últimos dois meses, só dois dos dez republicanos que votaram a favor do segundo processo de destituição do ex-Presidente dos EUA, em Janeiro de 2021, resistiram a um ataque concertado para serem substituídos no Congresso por apoiantes de Trump.