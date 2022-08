Uma história dos Sex Pistols em que Johnny Rotten e Sid Vicious não ofuscam o resto

Pistol é a minissérie de Danny Boyle sobre a mítica banda punk britânica que, mesmo tendo lançado apenas um disco, mudou a história da música. Polémica (o vocalista queria impedir a utilização de temas do grupo), a produção chegou esta quarta-feira ao Disney+.

Nos anos 1970, um jovem delinquente londrino que vivia na rua roubava algum equipamento musical a David Bowie para a banda que estava a fundar. Assim começava a história dos Sex Pistols, mítica formação punk britânica que imortalizou a ideia de “não haver futuro” para pessoas como tal rapaz. A biografia desse jovem, Steve Jones, guitarrista e fundador da banda, viria a dar um polémico livro de memórias, Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol (2016), que por sua vez serviu de inspiração a uma minissérie de quatro episódios com a chancela FX. Chegou finalmente a Portugal esta quarta-feira, via Disney+.