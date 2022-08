Matheus Nunes perto de rumar ao Wolverhampton

Rúben Amorim deverá mesmo perder o médio Matheus Nunes neste mercado de transferências. O internacional português está perto de se mudar para o Wolverhampton, da Premier League, preparando-se para engrossar um já alargado lote de jogadores nacionais no emblema inglês.

Recentemente, o treinador do West Ham, David Moyes, revelou que o clube avançou para a contratação de Matheus Nunes, mas que o jogador rejeitou a transferência. Essa decisão deu um balão de oxigénio a Rúben Amorim, que tem contado com uma peça de peso no plantel (ainda no jogo com o Rio Ave, marcou um golo tremendo).

Agora, porém, o médio deverá estar mesmo de saída. Segundo a imprensa desportiva, em cima da mesa está uma proposta de 45 milhões de euros (mais cinco por objectivos), que, a concretizar-se, fará de Matheus Nunes o reforço mais caro dos “wolves”.

Ao leme do Wolverhampton está Bruno Lage, que conhece com profundidade o médio português e que terá insistido junto da direcção para que se fizessem todos os esforços no sentido de contratar o jogador, de 23 anos.