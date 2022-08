Com a subida dos preços, britânicos com pouco dinheiro abandonam animais de companhia

Os canis do Reino Unido têm recolhido cada vez mais animais abandonados na rua e as associações de protecção animal temem que demore até que estes sejam adoptados, uma vez que a subida dos preços está a levar os britânicos a pensar duas vezes.

É apoiada nas suas patas traseiras, sempre pronta para saudar qualquer possível dono que se aproxime da porta envidraçada da sua cela, que se apresenta Harriet, uma cadela cocker spaniel inglês, de cor preta, vítima de abandono. Perante o aumento do custo de vida no Reino Unido, cada vez mais britânicos têm vindo a separar-se dos seus animais de estimação.

Foi encontrada a atravessar uma estrada movimentada em Londres depois de algumas testemunhas terem visto como foi empurrada para fora de um carro. Desde então, Harriet passou a ser um dos 206 cães e 164 gatos que estão, actualmente, a ser cuidados em canis geridos pela associação de protecção animal Battersea.

A história repete-se por vários canis em todo o país — com alguns a apresentarem um número recorde de pedidos de devolução de cães e gatos —, uma vez que a recente subida do custo de vida, a mais significativa desde os anos 60, tem obrigado muitos donos a constatar que a gestão dos custos adicionais da comida, às quais acrescem as centenas de libras em contas veterinárias, já não é exequível.

“Preocupa-nos que poderá ser cada vez mais uma razão para as pessoas trazerem os seus cães para a Battersea”, afirma à Reuters Steve Craddock, gerente do canil no sudoeste de Londres.

Também animais de estimação exóticos, como cobras e lagartos, estão a revelar-se demasiado caros devido às necessidades especiais de aquecimento e iluminação. Recentemente foram despejadas, à porta de uma loja de répteis, três cobras, incluindo uma jibóia de 2,4 metros, embrulhados em fronhas de almofadas, referiu à Reuters a Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA).

Esta tendência segue-se ao aumento da procura de animais de estimação que se verificou no Reino Unido – um país conhecido pelo seu amor pelos animais – durante os confinamentos impostos pela pandemia. E surge numa altura em que as famílias se preparam para pagar contas de electricidade cerca de três vezes superior às de Janeiro de 2021.

O Banco de Inglaterra já avisou que a Grã-Bretanha tem pela frente uma longa recessão.

Um novo colapso financeiro

Segundo a Dogs Trust, que tem actualmente 692 cães a necessitar de casa espalhados em 21 canis pelo país, a última vez que se viu algo parecido foi por altura do colapso financeiro de 2008. “Esta crise do custo de vida escalou muito mais rapidamente do que as pessoas alguma vez esperaram”, sublinhou o director da Dogs Trust, Adam Clowes.

A pressão é tanta que a instituição de caridade está a ponderar expandir o fundo de apoio de emergência a pessoas com rendimentos médios. Este fundo é geralmente reservado a pessoas com benefícios sociais a precisar de apoio financeiro a curto prazo para sustentar os seus animais de estimação.

As associações de protecção animal afirmam que também estão preocupadas com o facto de o aperto no nível de vida poder vir a afectar as doações, embora isto ainda não se esteja a verificar.

Na Battersea, alguns animais de estimação já estão a ser realojados. Magpie é uma gata britânica de pêlo curto que chegou ao canil, grávida, depois de o seu dono, que já a tinha há dois anos, se ter apercebido de que não iria conseguir sustentar os gatinhos. Já foram encontrados novos lares para todos os seus quatro gatinhos.

Contudo, é pouco provável que seja este o caso da maioria dos animais, considerando que, segundo diz a instituição de caridade Woodgreen, os pedidos de adopção de animais caíram dos cerca de 10 mil registados, por mês, durante os confinamentos, para poucas centenas.

Pilar Gómez-Igbo, uma editora assistente, estava quase para adoptar um animal, mas, após algumas pesquisas, acabou por ficar reticente devido aos custos adicionais. “Desde que a alteração do custo de vida se tornou mais evidente, esta juntou-se, definitivamente, à lista de coisas a considerar seriamente”, confessa. “Vou obrigar-me a esperar um pouco.”