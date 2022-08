Israel pode esquecer Gaza por agora, já em Gaza a vida é cada vez mais difícil

Em Israel, as atenções voltaram-se para a política: o país vai ter eleições em Novembro e as primárias dos partidos ocupavam as manchetes dos jornais. Na Faixa de Gaza, os habitantes ainda tentavam recuperar de três dias de operação militar levada a cabo por Israel, em que morreram 44 pessoas, incluindo 15 crianças, e mais de 350 ficaram feridas (o Hamas diz que todos os civis foram mortos por Israel, Israel diz que 12 dos menores mortos foram atingidos por rockets que falharam o objectivo de chegar a Israel, e caíram no interior da Faixa de Gaza).