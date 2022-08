Departamento de Justiça tenta encostar Donald Trump à parede

Ao pedir a divulgação dos fundamentos do mandado de busca que foi emitido contra Donald Trump, o procurador-geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, deixou o ex-Presidente norte-americano numa posição desconfortável, depois de vários dias de queixas de perseguição política que levaram congressistas do Partido Republicano a prometerem um corte no financiamento — e até “a destruição” — da polícia federal, o FBI.