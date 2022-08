Xiaomi lança dobrável mais fino e mais barato que só está disponível na China

A Xiaomi também está focada no mercado dos telemóveis dobráveis. Um dia depois de a sul-coreana Samsung anunciar a sua nova geração de telemóveis dobráveis (o Fold e o Flip), a tecnológica chinesa anunciou a segunda geração do Xiaomi MIX Fold num evento de lançamento de novos produtos na China. Contrariamente à competição, mantém um visual ultrafino mesmo quando dobrado e um preço menor (equivalente a 1293 euros), mas, por ora, só será lançado na China.

Tal como a versão da rival Samsung, o MIX Fold 2, da Xiaomi, tem várias câmaras, ferramentas de inteligência artificial para capturar melhores imagens e dois ecrãs. Há um mais pequeno (6,56 polegadas) que se desdobra para revelar um maior (8,02 polegadas). Destaca-se, no entanto, pela sua espessura: o MIX Fold 2 é um dos smartphones dobráveis mais finos do mercado – dobrado apenas tem 11,2 milímetros de espessura; a versão da Samsung tem 15,8 milímetros. A marca diz que a chave foi investir na dobradiça que compara a uma gota de água (ou seja, mínima e maleável).

Ambos os ecrãs suportam uma taxa de renovação de 120Hz. Na prática isto quer dizer que os ecrãs dos telemóveis actualizam 120 vezes a cada segundo e, por isso, são capazes de apresentar conteúdo, como filmes, séries e videojogos, de forma mais dinâmica. O telemóvel funciona com o novo sistema operativo Android 12L, uma versão especial do sistema operativo da Google para experiências com ecrãs de maiores dimensões.

Apetite por dobráveis aumenta

O novo dobrável da Xiaomi chega numa altura em que o interesse dos consumidores por telemóveis começa a aumentar. Entre 2020 e 2021, as vendas de telemóveis dobráveis em todo o mundo aumentaram 264,3%, com 7,1 milhões de unidades enviadas para retalho, de acordo com dados da analista de mercado IDC. Este número deve chegar aos 27,6 milhões até 2025. Um dos motivos é o aumento da procura por ecrãs maiores durante a pandemia, com mais pessoas a realizar mais tarefas num mesmo aparelho.

Analistas da IDC alertam, porém, que o valor continua a ser um nicho (menos de 1% do total do mercado de smartphones) devido ao preço elevado destes aparelhos. A Samsung é responsável por grande parte das vendas dos últimos anos: entre 2019 e 2022 foram enviados para retalho cerca de 14 milhões de dobráveis; destes, 10 milhões (71%) eram da marca Samsung que lançou os seus dobráveis para um maior número de mercados.

Por ora, a oferta da Xiaomi apenas se destina ao mercado chinês. Não há previsão da chegada destes telemóveis a Portugal.

Na China, o MIX Fold 2 custa 8,999 renmimbi (cerca de 1293 euros à taxa de câmbio actual).