Pedro Adão e Silva e o futuro no PS: “Estou focado em ser ministro da Cultura”

Há um novo “player” no jogo da sucessão de António Costa: Pedro Adão e Silva, que Costa há muito queria no Governo, mas que agora, finalmente, aceitou. Paulo Pedroso, seu antigo camarada na direcção de Ferro, não duvida de que se Adão e Silva tivesse chegado ao Governo antes, também faria parte da coreografia montada por Costa no último congresso, com os vários candidatos a sucessores no palco.