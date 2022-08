Na crista da onda e de cauda a abanar: estes cães surfam como gente grande

Com as quatro patas na prancha e o nariz a farejar as melhores ondas, dezenas de cães participaram, a 6 de Agosto, nos Campeonatos Mundiais de Surf Canino na Praia de Linda Mar, na Califórnia.

Os surfistas patudos foram divididos por categorias de acordo com o seu tamanho – pequeno, médio, grande e muito grande –, mas também houve espaço para provas em tandem de cães (mais do que um na mesma prancha) e tandem de cão/humano (cão e tutor na mesma prancha). Os participantes foram avaliados de acordo com o tamanho da onda que apanharam, a técnica e a confiança.

Além do surf, o evento contou ainda com outros competições de lançamento do disco, busca da bola e concursos de moda. Sempre com os cães como protagonistas. Paralelamente, vários cães estiveram presentes no local para serem adoptados. Para todos os que não puderam estar presentes no evento, mas cujos animais têm talento para as ondas, o Campeonato Mundial de Surf Canino tem também prémios virtuais – de surf, lançamento do disco ou pau, moda e fotografia.

Desde 2006 – quando se disputou o campeonato pela primeira vez – que o evento mostra os dotes dos nossos amigos de quatro patas em cima de uma prancha. É possível assistir à competição gratuitamente, mas a inscrição de cães em cada uma das competições (excepto o concurso de moda) é paga. Uma parte do lucro obtido com o evento é destinada a associações sem fins lucrativos relacionados com cães, surf e o ambiente.

Texto editado por Amanda Ribeiro