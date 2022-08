Há festa da cerveja em Ponta Delgada: são mais de 150 cervejas de todo o mundo

A Câmara de Ponta Delgada, nos Açores, vai organizar a partir de quinta-feira e até domingo o Beer Fest PDL, um festival com “mais de 150 tipos de cerveja de todo o mundo”.

Em comunicado, a autarquia indica que aquele evento está inserido na programação das Noites de Verão, que decorrem no centro histórico da maior cidade açoriana.

Haverá música ambiente e dois quiosques gastronómicos com presunto e hambúrgueres.

O evento decorre das 16h às 24h (de dias 11 a 14), no lado sul da Igreja da Matriz.

Na Praça Gonçalo Velho Cabral haverá concertos após as 22h: actuações de Luís Barbosa Band na sexta-feira, Luís dos Anjos & Amigos no sábado e da Banda Filarmónica Nossa Senhora da Luz no domingo.

Na quinta-feira, às 21h30, a banda filarmónica de São Roque vai realizar um “espectáculo itinerante, animando as principais artérias do centro histórico” da cidade.

A autarquia informa em nota à imprensa que vai proceder a um “reforço de mesas e bancos” para utilização dos clientes dos estabelecimentos de restauração.