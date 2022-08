Subida generalizada das médias na 2.ª fase dos exames nacionais

As médias da 2.ª fase dos exames nacionais do ensino secundário tiveram uma subida generalizada em relação ao ano passado. Das 23 disciplinas em que foram realizadas provas, houve uma melhoria das notas em 18. Entre as 5 matérias em que os resultados pioraram, apenas duas (História A e História da Cultura e das Artes) têm um número relevante de inscritos.

Nas provas mais concorridas, a subida de notas foi particularmente expressiva a Física e Química A (realizada por 7402 alunos), cuja média aumentou de 8,8 para 10,4 valores. Esta subida de 1,6 valores foi a segunda mais elevada desta 2.ª fase de exames. Apenas a Matemática B houve uma melhoria de desempenho mais significativa em relação ao ano passado – um aumento da média de 2,5 valores, fixando-se em 10,4 em 2022.

A Português, prova realizada por 10.998 estudantes, a média subiu 1 valor, para 12,2 ao passo que na Biologia e Geologia (10.983 provas) a nota da 2.ª fase aumentou de 9,9 para 10,3 valores. Foi mais modesta a melhoria a Economia (2.493 provas): apenas 0,4 valores, ficando nos 12,0.

A nota de Matemática é a mais baixa das cinco disciplinas mais concorridas na 2.ª fase dos exames, mas também tem um incremento face ao ano anterior, passando de terreno negativo (9,2) para positivo (9,8).

Outras subidas significativas foram registadas nas provas de Desenho A (mais 1,2 valores, para 13,8) e Geografia A (11,2, mais um valor do que no ano passado).

Descidas a História e nas Línguas

Face ao ano anterior, as médias recuaram em cinco disciplinas, mas apenas duas têm um número relevante de inscritos: História A (10,7 valores menos 0,9 do que há um ano) e História da Cultura e das Artes (baixou de 12,5 para 11,8). As restantes descidas são em exames de línguas em que o número de inscritos varia entre 12 e 40.

De acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Ministério da Educação, apenas numa disciplina houve média negativa nesta fase das provas nacionais do ensino secundário: Matemática Aplicada às Ciências Sociais (9,4 valores).

Na 1.ª fase, cujos resultados foram conhecidos há pouco mais de duas semanas, tinha acontecido algo semelhante, com as notas a ficarem abaixo de 9,5 valores a Matemática B e Português Língua Não Materna, uma prova que é feita por poucos estudantes. No entanto, os resultados pioraram em 19 das 24 disciplinas em que foi feita a prova.

A 2.ª fase dos exames finais nacionais decorreu, entre 21 e 27 de Julho, em 661 escolas. Nos últimos dois anos, devido às mudanças nos calendários escolares motivados pela pandemia, a 2.ª fase das provas tinha acontecido apenas em Setembro. Foram realizadas 55.055 provas – inicialmente, estavam inscritos 59.726 estudantes – menos 7389 do que na mesma fase do ano passado.

Em regra, os estudantes que receberam os seus resultados nesta sexta-feira só vão poder candidatar-se à 2.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, que começa a 12 de Setembro. No entanto, tal como nos dois anos anteriores, o Governo permite que alunos que tenham estado doentes, com covid-19 ou outra doença impeditiva de realizar a prova na data agendada, possam usar os resultados da 2.ª fase de exames ainda na 1.ª fase de candidaturas ao ensino superior, que decorre até à próxima segunda-feira. Até ao momento já concorreram 50.520 estudantes, um número que está em linha com o registado nos dois anos anteriores e está acima do que era habitual antes da pandemia.

Os estudantes têm um total de 53.640 lugares à sua disposição no ensino superior, repartidos entre mais de 1100 cursos, 37 dos quais são novos. Trata-se do número de vagas mais elevado de sempre, em boa medida à boleia do financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência à abertura de novas formações superiores. A candidatura é feita exclusivamente online, na plataforma da Direcção-Geral do Ensino Superior e os resultados das colocações serão conhecidos a 11 de Setembro.