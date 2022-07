Número de candidatos ao ensino superior continua a superar níveis pré-pandemia

Concorreram 28 mil estudantes na primeira semana do concurso nacional de acesso. Período de ingresso prolonga-se até 8 de Agosto e os responsáveis do sector, que esperavam uma quebra nos candidatos, ainda mantêm prudência quanto ao que significam estes números.

Mais de 28 mil estudantes já se candidataram a entrar no ensino superior público no próximo ano lectivo, no final da primeira semana do concurso nacional de acesso. Este número continua a superar os níveis de procura das universidades e politécnicos anteriores à pandemia de covid-19 e está até acima dos registados, no período homólogo, na 1.ª fase de ingresso dos dois últimos anos, que acabaram com máximos históricos de concorrentes ao sector.