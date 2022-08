O que já ganhou e perdeu o campeonato nacional com o mercado de transferências

Em dia de inaugurar oficialmente a época 2022/23, a classe dos treinadores enfrenta uma antiga e sempre ingrata realidade, dominada por um mês de competição com o mercado de transferências aberto a todo o tipo de desfechos. Com os recursos possíveis, os clubes portugueses preparam-se para a competição com o comboio em andamento, antecipando cenários com planos alternativos, dando os últimos retoques, sempre na esperança de conseguirem uma milagrosa revolução cosmética.