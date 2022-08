Estatuto do SNS precisa de vários diplomas e portarias para funcionar em pleno

Governo vai ter que elaborar e publicar nos próximos seis meses uma série de diplomas. O primeiro é o que vai definir “a natureza jurídica” da nova Direcção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Estatuto cria a figura do provedor do utente nos hospitais e agrupamentos de centros de saúde

Para que as medidas inscritas no Estatuto do Serviço Nacional de Saúde (SNS) tenham aplicação prática, o Governo vai ter que elaborar e publicar nos próximos seis meses – se o prazo previsto for respeitado – uma série de diplomas.