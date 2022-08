Estudo sobre comportamento dos utilizadores da rede social envolveu análise de milhões de tweets positivos, negativos e neutros de reacção aos posts do líder do Chega.

Quem, à esquerda ou à direita, recorre ao Twitter para criticar as opiniões do Chega e de André Ventura pensando que assim consegue esvaziar os seus argumentos ou reduzir a presença do partido e do seu líder no espaço público está, aparentemente, muito enganado.