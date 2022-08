Mísseis chineses atingem zona económica exclusiva do Japão

Cinco mísseis chineses atingiram a zona económica exclusiva do Japão, acusou o ministro da Defesa japonês, Nobuo Kishi.

Cinco mísseis disparados pela China atingiram a zona económica exclusiva do Japão, acusou o ministro da Defesa do país, Nobuo Kishi. Os disparos terão ocorrido durante os exercícios militares que a China cumpre esta quinta-feira ao redor de Taiwan, na maior operação deste tipo alguma vez feita por Pequim junto da ilha.

Os exercícios começaram esta manhã ao meio-dia, como previsto, com as águas na costa Norte, Sul e Leste de Taiwan como alvo. “Ter cinco mísseis chineses a cair na zona económica exclusiva do Japão é uma novidade”, afirmou Kishi, em declarações aos jornalistas. “Já nos manifestámos firmemente através dos canais diplomáticos.”