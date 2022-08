A coragem de Pelosi e a paciência chinesa

A viagem de Nancy Pelosi a Taiwan só podia contribuir para aumentar a tensão entre as relações dos EUA com a China. Pequim ameaçou retaliar e cumpriu: aplicou sanções a Taipé e está a realizar exercícios militares intimidatórios que sitiam a ilha. A presidente do Congresso dos EUA não iria adiar a deslocação por causa da ira chinesa. Não está nos seus genes. Tudo previsível até aqui.